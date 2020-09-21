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21 вересня 2020, Київ 19:02
Новини | Міжнародні

На референдумі в Італії підтримали зменшення кількості членів парламенту

Італійці підтримали на референдумі рішення про зменшення кількості депутатів та сенаторів. Відповідні поправки до конституції країни підтримали 60 відсотків тих, хто взяв участь у голосуванні.

Відповідно до поправок, з 2023 року кількість депутатів скоротиться з 630 до 400, а сенаторів з 315 до 200.

Окрім референдуму на вихідних у низці регіонів Італії також відбулися місцеві вибори.

Як свідчать екзитполи, зростає кількість тих, хто підтримує праві партії, зокрема, популістську «Лігу» Маттео Сальвіні.

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