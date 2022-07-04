Польща та Ізраїль домовилися щодо діалогу після напруженості у відносинах через закон щодо майна євреїв

Ізраїль та Польща домовилися покращити відносини, які загострилися торік після того, як Варшава запровадила закон, що обмежує можливість євреїв повертати майно часів Другої світової війни.

«Було вирішено, що відносини будуть відновлені у їхньому належному руслі», – йдеться в заяві президента Ізраїлю Ісаака Герцога після його розмови з польським колегою Анджеєм Дудою.

«Обидва президенти висловили сподівання, що будь-які майбутні питання між Польщею та Ізраїлем вирішуватимуться за допомогою щирого та відкритого діалогу та у дусі взаємної поваги», – йдеться у заяві.

Герцог сказав, що посол Польщі має повернутися до Ізраїлю, і Дуда погодився, що посла буде призначено найближчим часом.

Новий призначений посол Ізраїлю у Варшаві вручить свої вірчі грамоти протягом кількох наступних днів, повідомили в офісі Ісаака Герцога.

Новий прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, коли був міністром закордонних справ, то називав «антисемітським і аморальним» польський закон щодо майна євреїв, захопленого німецькими нацистами і післявоєнними комуністичними правителями Польщі.