В Ізраїлі через саморозпуск парламенту відбудуться дострокові вибори

Парламент Ізраїлю (Кнесет) у другому та третьому читаннях схвалив законопроєкт про саморозпуск. Дострокові парламентські вибори відбудуться 1 листопада. Вони стануть п’ятими за останні три роки.

Після остаточного затвердження документу Кнесет 24-го скликання оголошується розпущеним.

Посада прем’єр-міністра, за коаліційною угодою, перейде від Нафталі Беннета до голови МЗС Яїра Лапіда. Він стане 14-м главою держави та керуватиме урядом до проведення нових парламентських виборів.

3 липня Лапід проведе перше засідання як прем’єр-міністр.

Беннет і Лапід оголосили про рішення розпустити Кнесет 20 червня на тлі політичного глухого кута, що виник у країні. Коаліція з восьми партій не змогла домовитися щодо принципового питання – продовження дії документа, яким єврейські поселення на Західному березі живуть за законами Ізраїлю, а не Палестинської автономії. За продовження відмовлялися голосувати депутати-араби, які входять до коаліції. Для Беннета та інших партнерів уряду це було принципове питання.

За соцопитуваннями, опозиційна партія «Лікуд», лідером якої є колишній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, лідирує серед виборців. Нетаньягу перебуває під судом за звинуваченням у корупції, але він все ж сподівається сформувати новий уряд.