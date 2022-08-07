Палестинські бойовики підтверджують перемир’я з Ізраїлем у Смузі Газа

Палестинське угруповання «Ісламський джихад» заявили, що погодилися на припинення вогню з Ізраїлем, щоб покласти край триденному інтенсивному конфлікту, в результаті якого загинуло щонайменше 36 палестинців, у тому числі 11 дітей, і понад 300 отримали поранення.

Високопоставлений представник угруповання «Ісламський джихад» оголосив 7 серпня, що досягнута за посередництва Каїра угода про припинення вогню «містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох [палестинських] в’язнів» із ізраїльського ув’язнення. Один із ув'язнених є високопоставленою фігурою в політичному крилі «Ісламського джихаду», повідомили в угрупованні.

Ізраїльські війська почали операцію 5 серпня, завдавши удару по лідеру «Ісламського джихаду», і відтоді продовжували завдавати авіаударів. «Ісламський джихад» випустив сотні ракет по Ізраїлю у відповідь.

Ізраїль заявив, що вжив заходів проти угруповання через конкретні загрози неминучого нападу, але не надав подробиць.

Навіть за кілька хвилин до того, як у другій половині дня 7 серпня з’явилися повідомлення про припинення вогню, ізраїльська авіація завдала ударів по цілям у Смузі Газа, а палестинські бойовики випустили ракети, які досягли Ізраїлю.

Ізраїльська операція проти угруповання «Ісламський джихад» поклала край відносному спокою вздовж кордону. Останнє велике зіткнення було у травні 2021 року, коли за 11 днів запеклих боїв між Ізраїлем і палестинцями загинули щонайменше 250 людей у Газі і 13 в Ізраїлі.

На вузькій прибережній території Смуги Гази проживає близько 2,3 мільйона палестинців.