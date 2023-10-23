Ізраїль заявив про удари по понад 320 військових об’єктах у Газі

Ізраїльська армія заявила, що за останні 24 години вона атакувала понад 320 військових об’єктів у Секторі Гази, серед них були тунелі палестинського ісламістського руху «Хамас», десятки командних центрів і постів спостереження. Про це повідомляє агенція DPA.



Речник армії Даніель Хагарі сказав: «Ми продовжуємо атакувати інфраструктуру, яка може становити загрозу для сухопутних сил».



За його словами, у рамках ударів були обстріляні місця пуску мінометів.



«Ми вживатимемо заходів, де і коли захочемо», – сказав він.

Перевірити ці дані з інших джерел Радіо Свобода не може.

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Відтоді Ізраїль зазнав понад 1400 жертв. У відповідь на масові на напад бойовиків «Хамасу» Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа. За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоров’я Гази, загинули понад 4650 людей.