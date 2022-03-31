Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей – влада

Оперативної евакуації з Ізюма Харківської області потребують 15-20 тисяч людей, повідомив у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.

«Найоперативнішої евакуації з Ізюма потребують близько 15-20 тисяч містян. «Зелені коридори» не узгоджуються, відсутні майже 20 днів. Сьогодні, дякуючи Богу і зусиллям влади, евакуйовано 2500 людей. Але це з Ізюмського району, з міста Ізюм евакуації не було», – повідомив Мацокін.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що бої за Ізюм тривають, і підтвердив, що з одного населеного пункту поблизу міста вдалося евакуювати близько 2,5 тисяч людей.

«Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків уперед. Завдяки ЗСУ евакуація відбулася без обстрілів», – повідомив Синєгубов.

Через ізюмський напрямок пролягає шлях на Слов’янськ Донецької області, і в разі прориву російських військ тут, вони можуть надалі з’єднатися з угрупованнями РФ, які атакують біля Маріуполя.