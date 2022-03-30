Військові РФ не змогли захопити Ізюм, поряд точаться бої – мерія

Повного контролю над Ізюмом Харківської області російські війська не мають, але вони обійшли місто і зараз бої точаться на південь від міста, повідомив у коментарі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заступник мера міста Володимир Мацокін.

За його словами, війська агресора змогли форсувати Сіверський Донець, тому бої йдуть зараз в районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка.

«Там ідуть запеклі бої. Задіяні міномети, артилерія, літаки та вертольоти. Це пекло, але українські сили оборони ефективно дають відсіч», – сказав Мацокін.

Ці ж точки – Кам’янка та Суха Кам’янка – як місця боїв називає Генштаб у зведенні за 29 березня.

За словами Володимира Мацокіна, в самому Ізюмі гуманітарна ситуація критична.

«Весь світ говорить про Маріуполь. І це зрозуміло та правильно. Але у нас ситуація не краща. Три з половиною тижні люди без електрики, води, газу, опалення. Немає зв’язку, ліків. Немає гуманітарних коридорів. Не працює лікарня – люди вмирають через неможливість надати їм допомогу. Це страшна картина, коли їх ховають у парку, біля під’їздів, на городах», – каже Володимир Мацокін.

Про те, що найкритичнішою точкою на Харківщині нині залишається Ізюм, заявив сьогодні і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Через ізюмський напрямок пролягає шлях на Слов’янськ Донецької області, і в разі прориву російських військ тут, вони можуть надалі з’єднатися з угрупованнями РФ, які атакують біля Маріуполя.