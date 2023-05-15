Президент Радіо Свобода Джеймі Флай оголосив про свою відставку

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай оголосив про свою відставку з 30 червня. Колишній президент Радіо Свобода/Радіо Свобода та нинішній член правління Джеффрі Гедмін виконуватиме обов’язки президента та генерального директора, щоб забезпечувати стійке та постійне керівництво, поки Рада директорів RFE/RL шукає постійного президента та генерального директора.



«Я хочу подякувати Джеймі за його внесок у Радіо Свобода», – сказала посол Карен Корнблу, голова ради директорів Радіо Свобода. – «Завдяки його керівництву та незмінному стратегічному баченню Радіо Свобода має сильну та стабільну позицію для виконання своєї місії, вільної від політичного втручання, та охоплення зростаючої аудиторії. Він повинен пишатися цією спадщиною».



Джеймі Флай був уперше призначений президентом і генеральним директором Радіо Свобода в липні 2019 року та пропрацював до червня 2020 року. Після короткого періоду роботи на посаді старшого наукового співробітника та старшого радника президента Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів він знову очолив Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у лютому 2021 року після його повторного призначення Радою директорів.



Під час перебування Флая на посаді пріоритетом було реагування Радіо Свобода на неспровоковане повномасштабне вторгнення Володимира Путіна в Україну шляхом розширення діяльності Радіо Свобода в Україні та створення програм для російської аудиторії. Він також привернув увагу Радіо Свобода до шкідливого впливу Китаю в Євразії. Він керував цифровою трансформацією відділу новин, який охоплює постійно зростаючу аудиторію, відкриваючи нові бюро та стратегічно реагуючи на авторитарну цензуру. Співробітники Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода запам’ятають невпинну підтримку Флаєм затриманих і ув’язнених колег, а також його рішучість забезпечити їх безпечне звільнення.



«Для мене велика честь мати можливість двічі очолити цю культову установу та провести час із сміливими й талановитими журналістами та допоміжним персоналом, які роблять можливим успіх Радіо Свобода», — сказав Флай. – «Я оптимістично налаштований, що незважаючи на авторитарні виклики, з якими ми стикаємося, Радіо Свобода має хороші можливості, щоб досягти успіху на наших ринках і збільшити нашу аудиторію в той час, коли наші незалежні репортажі потрібні як ніколи».



Джеймі Флай очолював розробку комплексних планів Радіо Свобода щодо протидії російській та китайській дезінформації та охоплення зростаючої аудиторії новинами, яким довіряють. У рамках цих стратегій Радіо Свобода заснувало нові бюро в Ризі та Вільнюсі, щоб розмістити журналістів у вигнанні та створювати новий контент. Радіо Свобода запускає лабораторію цифрових інновацій і підрозділ цифрової експертизи, щоб реагувати на наративи цензури та дезінформації, і робить більше інвестицій у журналістські розслідування.

Читайте також: Найстаршій мовній службі Радіо Свобода виповнюється 70 років

Радіо Свобода покладається на свої мережі місцевих репортерів, щоб надавати точні новини та інформацію для понад 40 мільйонів людей щотижня 27 мовами та у 23 країнах, де свобода ЗМІ обмежена або де професійна преса ще не повністю розвинулася. Відео Радіо Свобода переглянули 15 мільярдів разів у Facebook, YouTube та Instagram у 2022 році. RFE/RL є редакційно незалежною медіакомпанією, яка фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа.