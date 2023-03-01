Найстаршій мовній службі Радіо Свобода виповнюється 70 років

Російській службі Радіо Свобода 1 березня виповнюється 70 років.

Перша програма радіостанції «Освобождение» («Визволення») вийшла в ефір зі студії в Мюнхені 1 березня 1953 року. 1959 року радіостанція змінила назву. У роки холодної війни Радіо Свобода надавало аудиторії в СРСР факти радянської історії та сучасної дійсності, які проховувалися від громадськості та не висвітлювалися в офіційних засобах масової інформації, а також інформацію про діяльність осіб та організацій, які виступали проти комуністичних режимів. На російській службі радіостанції виступали багато представників неофіційної радянської культури та діячі російської еміграції. Принципів свободи друку редакція дотримується дотепер.

Глушіння хвиль радіостанції радянська влада припинила 1989 року. 1991 року, після провалу путчу, президент Росії Борис Єльцин легалізував діяльність Радіо Свобода у Москві. Штаб-квартира медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в 1995 році на запрошення президента Чехії Вацлава Гавела переїхала до Праги.

У роки перебування при владі Володимира Путіна російська служба зазнала проблем. У 2017 році Радіо Свобода було внесене міністерством юстиції Росії до списку «іноземних агентів», навесні 2022 року під тиском російської влади закрито московське бюро. Після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну та запровадження в Росії військової цензури сайти російської служби та її облікові записи в багатьох соціальних мережах заблоковані владою.

«Упродовж семи десятиліть Радіо Свобода виконувало роль факела, що вказує населенню країни шлях з інформаційної темряви, – заявив у зв'язку з ювілеєм російської служби президент Радіо Свобода Джеймі Флай. – У довгій історії цієї редакції, можливо, найблискучішими стали кілька останніх років, коли наша корпорація зазнала безпрецедентного тиску Кремля. І торік, попри спроби Володимира Путіна завадити росіянам знати правду, журналісти «Свободи» продовжували свою сміливу роботу на користь аудиторії. Ця критично важлива діяльність триватиме».

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – незалежна американська медіакорпорація, яка фінансується за рахунок гранту Конгресу через Агентство США з глобальних медіа. Радіо Свобода працює 27 мовами у 23 країнах – переважно для аудиторій тих країн, де свобода засобів інформації обмежена.