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Війна

«Пише, що на цій землі їм ніхто не радий». Український історик показав знайдений щоденник військового РФ

Юрій Фанигін, історик, волонтер із Дніпра, та подарований йому «щоденник окупанта»

У Дніпрі відкрили виставку одного експоната – на ній показують «щоденник російського окупанта». Зошит із записами, найімовірніше, російського десантника, який брав участь у захопленні Херсонщини, знайшов на ворожих позиціях український боєць. Трофей він передав волонтерові й історикові Юрію Фанигіну, а той – вирішив показати громадськості. Нотатки загарбника – від бадьорих на початку, перед відправкою в Україну, до безнадійного «нам тут не раді» наприкінці, на чужій території. Це історичний документ, каже волонтер.

Про сам щоденник, про те, чи має він цінність, а також про свій рік війни Юрій Фанигін розповів Радіо Свобода.

Щоденник російського окупанта до рук українського волонтера й історика потрапив випадково. Юрій Фанигін каже: волонтерством він займався з 2014-го, упродовж перших років війни діставав і возив речі бійцям на Донбас.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну відновив зв’язки з іншими волонтерами та військовими і почав знову доправляти допомогу на фронт. Під час однієї з таких поїздок, коли привозили колеса для БТРів для 60-ї піхотної бригади на Херсонщину, познайомився з бійцем із позивним «Вадімич».

Юрій з бійцем з позивним «Вадімич»
Юрій з бійцем з позивним «Вадімич»

«Це було вже після звільнення Високопілля, на початку вересня. Ми сиділи на ящиках у польовому таборі. «Вадімич», дізнавшись, що я історик, розповів, що його підрозділ їздив на позиції росіян, розбирав техніку і він знайшов таку штуку. Виніс. Каже: я подумав і віддам її тобі. Я не відразу зрозумів, що це. Таке крафтове оформлення. Я спершу думав: якесь репринтне видання, а потім відкрив, почитав – і був вражений», – каже волонтер.

«Наполеонівські планы» усвідомленого окупанта

Щоденник вівся у спеціальному блокноті для мемуарних записів, стилізованому під видання 1930-х років. У зшитку під назвою «Наполеонівські планы» російський військовослужбовець писав каліграфічним почерком. Як виглядає, він сподівався зафіксувати переможні події на фронті 2022 року, натомість – довелося писати про розчарування.

Щоденник російського окупанта, виставка в Дніпрі
Щоденник російського окупанта, виставка в Дніпрі

Автор щоденника – невідомий. Однак, як припускає Юрій Фанигін, це досить молода й освічена людина, до 30 років, чиї мізки, однак, «оброблені» російською пропагандою. Написано літературно, але без сантиментів, додає він. Судячи з тексту, це може бути молодший офіцер.

Закінчується все малесеньким розділом під назвою «Перший раз за кордоном». Тобто людина – усвідомлений окупант
Юрій Фанигін

«Скоріш за все, це – елітний підрозділ десанту, який якраз і перекидали на посилення Херсонського напрямку. Щоденник охоплює приблизно тиждень: починається десь під Москвою, коли їх почали перекидати в Україну. Настрій у нього досить бадьорий, він ніби готується до мандрів. А закінчується все малесеньким розділом під назвою «Перший раз за кордоном». Тобто людина – усвідомлений окупант. Розумів, що перетнув чужий кордон. Розумів, що вони роблять і де перебувають. Він об’єктивно пише, що на цій землі їм ніхто не радий, що місцеві дивляться презирливо, з ненавистю…» – розповів Радіо Свобода Юрій Фанигін.

Надрукований уривок зі щоденника російського окупанта, виставка в Дніпрі
Надрукований уривок зі щоденника російського окупанта, виставка в Дніпрі

В автентичності щоденника, каже історик, він не сумнівається. Документ може мати цінність для дослідників, зокрема й психіатрів, вважає він.

«Там є слова про «бідний народ Донбасу», як його «захищали» усі «вісім років» і таке інше. Тобто людина просякнута пропагандою, як і всі вони – у них однаковий імперський світогляд. З історичної точки зору, це цікава річ, бо зараз дуже мало рукописних щоденників. Можливо, він буде цікавим і для психіатричного вивчення. Не знаю, живий чи мертвий автор. Маю надію, що він був утилізований як окупант», – додає волонтер.

Надрукований уривок зі щоденника російського окупанта, виставка в Дніпрі
Надрукований уривок зі щоденника російського окупанта, виставка в Дніпрі

Історик і волонтер, що вивчав війну й опинився в епіцентрі війни

Юрій Фанигін – фаховий історик, співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького, один із творців Музею АТО в Дніпрі. Розповідає: за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він займався темою війни як науковець. Зокрема, досліджував долю науковців під час Другої світової.

Розгубленості не було. Зрозумів, що треба їхати на роботу, в музей, що, швидше за все, будемо евакуювати експонати
Юрій Фанигін

24 лютого 2022 року побачив, як розхитується маховик війни на власному досвіді.

«У лютому я переніс ковід і ще остаточно не одужав. 23 лютого надвечір у мене якраз був візит до лікаря. І якраз з лікарем ми й говорили – буде чи не буде війна. Я казав, що це ми скоро дізнаємося, але питання в іншому – чи будемо ми єдині в середні країни, чи будемо ми самі у світі проти цієї агресії?.. У повітрі було напруження, але вечір був спокійним. А зранку – дізнався, що війна. Розгубленості не було. Зрозумів, що треба їхати на роботу, в музей, що, швидше за все, будемо евакуювати експонати. Зазвичай так роблять у музеях під час війни. Я знав це, бо все наукове життя я вивчав долю нашого музею під час Другої світової війни – читав документи, спогади, цікавився долею співробітників тих часів, і зокрема тих, які були засуджені як «колаборанти». У січні-лютому 2022 року я писав наукову роботу про долю керівників нашого обласного архіву під час війни. 25 лютого я мав якраз її здати в друк», – розповів Юрій.

Юрій Фанигін, волонтер із Дніпра
Юрій Фанигін, волонтер із Дніпра

Опісля евакуації експонатів він та інші музейні працівники, говорить Юрій, перейшли «на режим простою». Це дало можливість знову зануритися у волонтерство. Для волонтерства потрібні засоби, тому все розпочиналося із дзвінків знайомим, говорить він.

«Мені зателефонував знайомий ветеран «Айдару» й сказав, що його побратими, луганчани, вийшли з-під удару безпосередньо біля лінії зіткнення на Старобільщині. Зв’язку у них майже не було, інтернету теж, вони не знають ситуації, але їдуть у Дніпро, щоб вступити тут до лав ТрО. У мене вдома лежало два чохли для бронежилетів, декілька рюкзаків військового типу, чоботи, інша амуніція. Ми з другом Юрою Сулимою зібрали допомогу, медикаменти і зустріли хлопців. А далі почали допомагати всім потроху, чим могли, знову налагоджувати зв’язки, зокрема з міжнародними партнерами. Написали на українсько-французький фонд, отримали дві карети швидкої допомоги. Березень і квітень були якісь рвані, більш-менш чітко я пам’ятаю все лише з травня», – розповідає він.

Збірка раритетів

«Щоденник окупанта», який зараз показують у Дніпрі, каже Юрій, – не єдиний цікавий експонат, який йому вдалося знайти. У його збірці є речі, які розповідають про людські долі.

«Я не колекціонер, я такий собі – транзитер історичної пам’яті, і розумію, що є речі, які треба зберігати сьогодні, щоб завтра вони опинилися в музеї. Десь продають, цікаво – куплю. Буде лежати без діла – не пройду повз навіть звалища. У мене, наприклад, є унікальна аптечна ступка з написом «Аптека магістра фармацевтики Найдусь» Катеринослав». Є книга, підписана вчителями дівчинці, яка вчилася в католицькій школі при костелі. Це речі сторічної давнини. Є листівка з Парижа в Дніпро, 1958 рік. От для колекціонера цікава, наприклад, марка чи конверт. А для мене цінність – лист, підписана листівка, важливо, що люди писали, що думали. Я люблю такі речі – зі згадкою, з людським чимось», – зауважує Юрій Фанигін.

Плани й подальша доля щоденника

На другому році повномасштабної війни Юрій Фанигін каже: поки планує зосереджуватися не на дослідженнях артефактів, а на допомозі українській армії. Щойно повернувшись з Херсонщини, він уже готується до наступної поїздки.

Юрій Фанигін
Юрій Фанигін
Можливо, зараз не час для історії – ми самі живемо в центрі цієї історії
Юрій Фанигін

Що ж до долі щоденника російського окупанта, говорить, – ще треба поміркувати. Його місце, вважає, не у домашній колекції, а в музейних фондах. Можливо, згодом ці записи опублікують як документ, але – в контексті ґрунтовної наукової роботи.

«Буду ухвалювати рішення з урахуванням думки людини, яка мені передала цей документ. Зараз хочемо просто продемонструвати на виставці. Можливо, буде фідбек від громадськості. Можливо, зараз не час для історії – ми самі живемо в центрі цієї історії», – сказав він.

Виставка одного експонату «Щоденник російського окупанта. Погляд ворога» триватиме до 1 березня у приміщенні комунального закладу «Музей спротиву Голодомору» Дніпровської міської ради. Відвідування – за попереднім записом.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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