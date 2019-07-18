Пожежа на анімаційній студії в Японії: 23 людей вважають загиблими

Влада Японії повідомляє, що 23 людей могли загинути внаслідок пожежі в анімаційній студії в місті Кіото.

У пожежній службі країни повідомили, що смерть 13 людей підтверджена, ще щонайменше 10 – вважають загиблими.

Як повідомив представник пожежного департаменту Кіото Казухіро Хаяші, ще 36 людей поранені, дехто з них – у критичному стані.

Вогонь почав поширюватися вранці 17 липня. 41-річний підозрюваний розлив і підпалив бензин усередині будівлі. Про це він сам розповів після затримання. Його доставили в лікарню.

Про мотиви затриманого поки що не повідомляють.