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18 Липень 2019, Київ 15:17
Новини | Міжнародні

Пожежа на анімаційній студії в Японії: 23 людей вважають загиблими

У пожежній службі країни повідомили, що смерть 13 людей підтверджена, ще щонайменше 10 – вважають загиблими

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Влада Японії повідомляє, що 23 людей могли загинути внаслідок пожежі в анімаційній студії в місті Кіото.

У пожежній службі країни повідомили, що смерть 13 людей підтверджена, ще щонайменше 10 – вважають загиблими.

Як повідомив представник пожежного департаменту Кіото Казухіро Хаяші, ще 36 людей поранені, дехто з них – у критичному стані.

Вогонь почав поширюватися вранці 17 липня. 41-річний підозрюваний розлив і підпалив бензин усередині будівлі. Про це він сам розповів після затримання. Його доставили в лікарню.

Про мотиви затриманого поки що не повідомляють.

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