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18 Липень 2019, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

Кіото: під час пожежі на анімаційній студії загинули щонайменше 12 людей

Пожежа почалася вранці в четвер

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У японському Кіото під час пожежі на анімаційній студії загинули щонайменше 12 людей, постраждали 35, заявив представник місцевої влади.

Як повідомили у пожежній службі, у палаючій триповерховій будівлі лишаються заблокованими до 18 людей, тому кількість жертв може зрости. Окрім того, серед постраждалих є люди в критичному стані.

Пожежа почалася вранці в четвер після того, як в приміщення студії зайшов чоловік, розлив невизначену рідину та підпалив її. Він знаходиться в лікарні серед поранених.

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