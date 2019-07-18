У японському Кіото під час пожежі на анімаційній студії загинули щонайменше 12 людей, постраждали 35, заявив представник місцевої влади.

Як повідомили у пожежній службі, у палаючій триповерховій будівлі лишаються заблокованими до 18 людей, тому кількість жертв може зрости. Окрім того, серед постраждалих є люди в критичному стані.

Пожежа почалася вранці в четвер після того, як в приміщення студії зайшов чоловік, розлив невизначену рідину та підпалив її. Він знаходиться в лікарні серед поранених.