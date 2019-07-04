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04 Липень 2019, Київ 23:05
Новини | Події

Пожежу в замінованому лісі в Луганській області повністю загасили – ДСНС

Гасіння пожежі ускладнювало те, що територія лісу замінована

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Пожежу поблизу села Колесниківка Станично-Луганському районі Луганської області, де горів замінований ліс, повністю загасили, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежу лісової підстилки ліквідували о 19:30.

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Вранці 4 липня ДСНС повідомила про загорання в лісі на Луганщині. Гасіння не проводиться через те, що територія замінована. Пожежа спалахнула на площі 20 гектарів, під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого тракторист лісового господарства зазнав поранення.

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