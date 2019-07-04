На Луганщині горить замінований ліс – ДСНС

3 липня біля села Колесниківка Станочно-Луганського району загорілася лісова підстилка. Гасіння не проводиться через те, що територія замінована, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Загальна площа загоряння становить близько 20 гектарів.

«Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи по розмінуванню місцевості», – мовиться у повідомленні держслужби.

Станом на 7-му годину ранку 4 липня на місці пожежі працюють 110 осіб та 25 одиниць техніки, у тому числі піротехнічна група.