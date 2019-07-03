Негода на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 2 поранені, повалені сотні дерев

У Кривому Розі на Дніпропетровщині через негоду одна людина загинула, ще двоє постраждали від падіння дерев. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділенні поліції.

Водночас у пресслужбі ДСНС в області Радіо Свобода повідомили, що, за даними рятувальників, постраждала одна людина – через падіння дерева. Ще одна людина загинула через ураження електричним струмом.

Як повідомила речниця ДСНС в області Дар’я Гечищева, 2 липня в Кривому Розі пройшла сильна злива. Стихія повалила понад 650 дерев, було знеструмлено 50 тисяч абонентів.

За її даними, у близько 120 будівель пошкоджено дах і покрівлю, серед них є школи, дитсадки, лікарні й Палац культури.

Водночас у Дніпрі заступник мера Михайло Лисенко поінформував, що шквальний вітер обвалив у місті близько 130 дерев, вивів з ладу 10 маршрутів електротранспорту й пошкодив кілька зупинок. За його даними, комунальні служби міста працювали всю ніч. До кінця доби наслідки стихії розраховують ліквідувати.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що в Україні станом на ранок 3 липня без світла залишаються 525 населених пунктів у 13 областях. Негода також пошкодила дахи будинків, а внаслідок падіння дерев постраждали четверо людей.

За даними синоптиків, сьогодні вдень грози очікуються у південній частині країни, Карпатах, а вночі також і в східних областях.