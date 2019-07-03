В Україні через негоду знеструмленими залишаються 525 населених пунктів – ДСНС

В Україні станом на ранок 3 липня без світла залишаються 525 населених пунктів у 13 областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях, а саме: Дніпропетровська – 163, Чернігівська – 110, Вінницька – 57, Миколаївська – 41, Чернівецька – 38, Кіровоградська – 35, Донецька – 26, Луганська – 14, Запорізька – 12, Житомирська – 11, Сумська – дев’ять, Черкаська – шість, Київська – три», – мовиться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Негода також пошкодила дахи будинків, а внаслідок падіння дерев постраждали четверо людей.

За даними синоптиків, сьогодні вдень грози очікуються у південній частині країни, Карпатах, а вночі також і в східних областях.