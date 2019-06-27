Негода у Києві та області: є жертви, пошкодження на вулицях і затримки приміських поїздів

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті негоди 27 червня одна людина загинула у Київській області і двоє постраждали у столиці.

Згідно з повідомленням, лише у Києві рятувальники виїжджали понад 40 разів на виклики. Серед найбільш поширених проблем, викликаних негодою, – повалення дерев, конструкцій будівель, блокування проїжджої частини.

«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки в курсування низки приміських поїздів через негоду.

Крім того, через негоду на Івано-Франківщині були повалені близько 160 дерев та пошкоджені покрівлі 11 будівель. Жертв та постраждалих в області немає.

Раніше і синоптики, і столична влада попереджали про негоду, особливо у Києві, 27 червня – грозу град і поривчастий вітер 25-28 м/с. У мерії зауважили, що поривчастий вітер буде і 28 червня – до 24 м/с.