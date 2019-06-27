Повалені дерева і забита каналізація – комунальники показали наслідки грози у Києві

Комунальні служби повідомляють, що у четвер вдень ліквідовують наслідки негоди (рясний дощ і вітер), яка зчинилися у Києві.

«Справжній шторм накрив столицю. Вітер зривав листя, гілки та ламав цілі дерева. На землю посипався град і почалась злива. Все це сміття почало забивати мережу зливової каналізації. Дорожникам вдалось не допустити підтоплень. У найпроблемніших місцях чергують фахівці гідротехнічної служби. Нині ліквідовуємо наслідки негоди», – повідомила на сторінці у Facebook комунальна корпорація «Київавтоор».

Повідомляється, що наразі у Києві працює 48 дорожніх комунальних бригад, а це близько 300 працівників.

Раніше і синоптики, і столична влада попереджали про негоду у Києві 27 червня – грозу град і поривчастий вітер 25-28 м/с. У мерії зауважили, що поривчастий вітер буде і 28 червня – до 24 м/с.