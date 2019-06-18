Укргідрометцентр: із понеділка на заході України – грози, на більшості території – спека

Спекотна погода продовжує утримуватися на всій території України і цього тижня, але в понеділок у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза,констатує Український гідрометцентр.

«Температура вночі 15-20 градусів, на узбережжі морів до 23 градуси; вдень 25-30 градусів, у південній частині до 33 градусів», – йдеться у повідомленні.

Згідно з сайтом установи, дощі у частині західних та деяких центральних областях прогнозують до середини тижня.

У зв’язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ймовірний підйом води у річках (на 0,5 – 1,2 метра у верхів’ях річок Закарпаття, та на 0,3 -1 метр в бачейнах Прута і Сірету у Чернівецькій області) та загрозу селевих потоків у Карпатах.

У травні 2019 року через підтоплення були знеструмлені 150 населених пунктів. На Закарпатті внаслідок паводку у річці потонула дитина.