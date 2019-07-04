Через негоду без світла лишаються майже 100 населених пунктів – ДСНС

Станом на ранок 4 липня в Україні через негоду без світла залишаються 96 населених пунктів у п’яти областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7-му годину 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 96 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Чернігівська – 34, Одеська – 28, Чернівецька – 18, Вінницька – 15, Луганська – один», – мовиться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

У Гідрометцентрі попереджали, що сьогодні на півдні та в Криму «місцями грози та шквали 15-20 м/с».