Пожежа на шахті у Дніпропетровській області: усіх гірників підняли на поверхню, 6 – госпіталізовані

У селі Мар’їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області 10 липня на шахті імені Сташкова «ДТЕК Павлоградвугілля» через коротке замикання кабелю сталося загорання, в результаті шестеро з 28 гірників, що були на аварійній ділянці, постраждали, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 метрів», – пояснили у ДСНС.

Повідомляється, що усього на момент аварії в шахті було 329 гірників, усіх підняли на поверхню.

У шістьох госпіталізованих – легкі травми. Наразі гасіння пожежі триває, додали в ДСНС.