Гірники на Луганщині відмовляються підійматися на поверхню через вимкнення світла – Лисянський

Гірники шахти «Гірська» в Луганській області відмовляються підійматися на поверхню через відімкнення електроенергії, повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Павло Лисянський у Facebook.

«У шахті на горизонті (глибині) 700 метрів перебувають шестеро гірників, люди відмовляються виїжджати на поверхню і таким чином висловлюють протест у зв'язку з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій. Спроба відключення шахти від електроенергії була вчора, 1 липня, після чого люди відмовилися виїжджати на поверхню», – написав Лисянський.

За його словами, на шахті запровадили план ліквідації аварії, чергує воєнізований гірничорятувальний загін. Лисянський заявляє, що наразі електроенергія є.

Представник омбудсмена зазначив, що гірники вимагають надати гарантії про відмову від намірів відключити електроенергію.

Шахта «Гірська» належить державному підприємству «Первомайсквугілля». Вона розташована в селищі Гірське Луганської області за 10 кілометрів від лінії розмежування на Донбасі.