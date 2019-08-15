Сотні рейсів скасовані, сотні тисяч людей хочуть евакуювати через тайфун в Японії

Через тропічний шторм «Кроса» в Японії скасовані сотні авіа- і залізничних рейсів, влада рекомендує сотням тисяч людей евакуюватися.

Представники авіакомпаній прогнозують, що кількість скасованих рейсів може зрости, і закликають туристів перевіряти останню інформацію щодо перельотів.

Тайфун наразі прямує до японських островів Сікоку і Кюсю. Швидкість вітру складає 108 кілометрів за годину, з поривами до 162 км/год, повідомило Японське метеорологічне агентство.

Влада попередила, що загальна кількість опадів у деяких районах може перевищити 1000 мм і порадила людям залишити небезпечну територію.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 14 людей зазнали незначних травм.

У липні минулого року через зливи на заході Японії, що призвели до повеней і зсувів, загинули понад 220 людей.