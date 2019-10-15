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15 Жовтень 2019, Київ 17:13
Новини | Міжнародні

Число жертв тайфуну «Хагібіс» в Японії перевищило 70

Напис на землі «води і їжі» в постраждалому від тайфуну районі, Японія, 15 жовтня 2019 року

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Число жертв тайфуну «Хагібіс» в Японії зросло до 72, зниклими безвісти вважають щонайменше 10 людей, ще понад 200 – поранені, повідомляє японський громадський мовник NHK.

Найбільших втрат зазнав північний схід Японії і сусідня з Токіо префектура Канагава. У постраждалих районах не працюють школи і супермаркети.

Близько 13 тисяч будинків і квартир залишаються без електрики, 315 тисяч – не мають доступу до водопостачання. У пошуково-рятувальних операціях задіяні близько 110 тисяч людей.

Тайфун «Хагібіс» вдарив по основній території Японії 12 жовтня. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів – найсильніші зливі за останні десятки років. Пориви вітру в епіцентрі тайфуну перевищували 200 кілометрів за годину.

Напередодні повідомлялося, що більшість залізничних служб вже відновили роботу.

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