Тайфун в Японії: 23 людини загинули, 16 вважають зниклими

В Японії через тайфун «Хагібіс», що спричинив масштабні повені і зсуви ґрунту по всій країні, кількість загиблих зросла до 23, ще 16 вважають зниклими. Понад півтори сотні людей поранені, повідомляє агенція Reuters.

Влада Японії направила тисячі військових і рятувальників для порятунку людей, які опинилися у пастці в затоплених будинках.

Тайфун, зокрема, призвів до найсильніших дощів у Токіо за останні 60 років. Були скасовані сотні авіарейсів, два головні аеропорти Японії повністю зупиняли роботу, був зупинений рух поїздів.

За оцінками влади, в деяких районах рівень води піднявся до п’яти метрів. Тайфун спричинив загалом 48 зсувів у 12 префектурах, дев’ять річок вийшли з берегів, повідомляє уряд Японії.

Речник уряду Йошіхіде Суґа повідомив, що 376 тисяч домогосподарств залишаються без електрики, 14 тисяч – без водопостачання.

Із небезпечних районів евакуювали шість мільйонів жителів.

Метеорологи порівнюють «Хагібіс» з тайфуном «Іда», який у 1958 році забрав життя понад тисячі людей.