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12 Жовтень 2019, Київ 17:25
Новини | Міжнародні

В Японії бушує тайфун «Хагібіс», загинула людина

Тайфун вдарив по Токіо

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В Японії через тайфун «Хагібіс» загинула людина, близько 30 отримали поранення.

Як повідомляє агентство Reuters, тайфун викликав у Токіо найсильніші дощі за останні 60 років.

З небезпечних районів евакуювали 6 мільйонів жителів. Понад 800 тисяч житлових будинків залишилися без світла, закриті магазини та заводи, зупинено рух поїздів, скасовано авіарейси, два головні аеропорти Японії повністю зупинили роботу.

Метеорологи порівнюють «Хагібіс» з тайфуном «Іда», який у 1958 році забрав життя понад тисячі людей.

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