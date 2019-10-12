В Японії бушує тайфун «Хагібіс», загинула людина

В Японії через тайфун «Хагібіс» загинула людина, близько 30 отримали поранення.

Як повідомляє агентство Reuters, тайфун викликав у Токіо найсильніші дощі за останні 60 років.

З небезпечних районів евакуювали 6 мільйонів жителів. Понад 800 тисяч житлових будинків залишилися без світла, закриті магазини та заводи, зупинено рух поїздів, скасовано авіарейси, два головні аеропорти Японії повністю зупинили роботу.

Метеорологи порівнюють «Хагібіс» з тайфуном «Іда», який у 1958 році забрав життя понад тисячі людей.