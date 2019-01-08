В Японії почався суд над директором Renault Карлосом Гоном

У столиці Японії Токіо відбулося судове засідання, у якому вперше після арешту публічно з'явився екс-директор альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, повідомляє агентство Reuters.

Під час слухань Гон категорично заперечив усі висунуті проти нього звинувачення. Зокрема, він зазначив, що ніколи не приховував прибутки від японських податкових органів. Обвинувачення проти себе він називає необґрунтованими, а арешт – несправедливим.

Гон також відреагував на звинувачення у фінансових махінаціях, які він, як зазначає слідство, здійснював у компанії Nissan у 2008-2009 роках. За словами бізнесмена, він доручав виконувати легальні бухгалтерські операції з метою збереження стабільності фірми.

Термін арешту Гона закінчується 11 січня, однак прокуратура заявляє, що він, найімовірніше, буде перебувати під вартою до розгляду судом його справи по суті. Це може тривати близько шести місяців.

Гону загрожує до 20 років позбавлення волі. Його заарештували 19 листопада 2018 року. Після цього Nissan та Mitsubishi відсторонили Гона з посади керівника компанії. Водночас Renault відмовилася це робити.