Японія з 1 липня відновлює комерційний забій китів

Японія з 1 липня вперше за 31 рік відновлює полювання на китів у комерційних цілях. Відповідно до встановленої квоти, японським китобоям дозволено до кінця цього року виловити 227 китів трьох видів.

Відновлення китобійного промислу стало можливим після виходу Японії в грудні з Міжнародної китобійної комісії, в яку вона входила з 1951 року.

Китолови пообіцяли вести вилов у межах японської економічної зони.

Мораторій на комерційний вилов китів підтримувався з 1988 року. У цей період забій китів вівся тільки в так званих наукових цілях.

Японський уряд запропонував скасувати заборону на забій китів на щорічній конференції Міжнародної китобійної комісії у вересні 2018 року, проте пропозицію відхилили. Попри цю заборону, Японія вбивала 333 китів щорічно протягом останніх років, виправдовуючи це цілями наукових досліджень.

Як стверджують у Токіо, полювання не наражає на небезпеку більшість видів китів, а китове м’ясо є частиною традиційної кухні.