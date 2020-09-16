Йосіхіде Суга став новим прем’єр-міністром Японії

Парламент Японії затвердив нового голову Ліберально-демократичної партії Йосіхіде Сугу на посаду прем’єр-міністра. Його кандидатуру підтримала більшість депутатів парламенту, повідомляє агентство Кіодо. 71-річний Йосіхіде Суга змінить на цій посаді Сіндзо Абе, який пішов у відставку за станом здоров’я.

Перед затвердженням нового прем’єра у відставку пішов уряд Японії, який очолював Абе.

У найближчі години Суга має оголосити новий склад кабінету міністрів. Очікується, що більшість міністрів із уряду Сіндзо Абе збережуть свої посади.

Суга найдовше в історії Японії обіймав посаду генерального секретаря уряду країни, він був призначений на цю посаду ще в грудні 2012 року. Він обирався до парламенту Японії, близько року був міністром внутрішніх справ і вважався одним з найближчих соратників колишнього прем’єра.