Прем’єр-міністр Японії оголосив про відставку за станом здоров’я

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебуває на посаді з 2012 року, оголосив про складення повноважень за станом здоров’я.

«Я ухвалив рішення піти з посади прем’єр-міністра. Я хотів би вибачитися перед народом Японії», – заявив 65-річний Абе 28 серпня на своїй першій із середини червня пресконференції. Серед іншого він висловив жаль, що так і не підписав мирний договір з Росією.

Раніше агентство Kyodo повідомило, що прем’єр вирішив піти у відставку через хронічну хворобу – виразковий коліт, яка стала заважати йому мати «здорові судження». У серпні Абе двічі потрапляв до лікарні.

Абе не став призначати тимчасового виконувача обов’язків прем’єра. Він продовжить виконувати свої функції, поки владна Ліберально-демократична партія Японії не представить кандидатуру нового голови уряду.

Вперше Сіндзо Абе очолив уряд Японії у вересні 2006 року. Через рік він подав у відставку за станом здоров’я. Абе переобрали на посаду прем’єра в грудні 2012 року. Серед усіх голів урядів Японії він лідирує за кількістю безперервних днів перебування на посаді.