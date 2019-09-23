Українка Єлістратова виграла етап Кубка Європи з триатлону в Румунії

Українка Юлія Єлістратова в румунському місті Констанца виграла етап Кубка Європи з триатлону, повідомила 23 вересня пресслужба Федерації триатлону України.

Єлістратова успішно пройшла плавальний спринт, який відбувся в морі, залишилася в чільній групі і після другої вправи – на велосипеді, а після цього показала найкращий результат у бігу. До трійки призерів також увійшли німкеня Марлен Гомес-Іслінгер та італійка Алессія Орла.

«У цьому сезоні я стабільно забігала в топ-10, але вже встигла скучити за перемогами», – зазначила Юлія після своєї перемоги.

«Я впоралася з основними завданнями: відпрацювала плавання і довгу транзитну зону (400 метрів). У невеликій групі на вело відчувала себе впевнено. На бігу спочатку планувала атакувати на другій половині, коли суперниці втомляться. Але побачивши, що ніхто не хоче працювати проти вітру – вирішила підняти темп уже на другому кілометрі, щоб не доводити боротьбу до фінішу», – додала переможниця змагань у Румунії.

Єлістратова обіймає 40-ве місце в олімпійському рейтингу, що дозволяє розраховувати на участь у Олімпіаді в Токіо в 2020 році. Ці Ігри можуть стати вже четвертими в кар'єрі Єлістратової.