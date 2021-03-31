Єрмак задекларував менш як пів мільйона гривень заробітку в 2020 році

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак задекларував 475,6 тис. гривень доходів за 2020 рік. Про це свідчить декларація, подана Єрмаком до реєстру декларацій.

Його зарплата на посаді керівника Офісу президента склала 444,5 тисячі гривень (тобто на місяць зарплата Єрмака становить близько 37 тисяч гривень). Також Єрмак отримав 1,8 тисячі гривень зарплати з основного місця роботи у ТОВ «Міжнародна правнича компанія», 10,3 тисячі гривень зарплати в тій же компанії на посаді за сумісництвом, 4,9 тисячі гривень зарплати від АО «Міжнародна правнича компанія», 5 тисяч гривень від відчуження цінних паперів та 8,9 тисячі гривень страхових виплат.

Єрмак вказав 153 тисячі доларів та 50 тисяч євро готівкою, 226,9 тисячі гривень на банківських рахунках. Крім того, він вказав 1,381 мільйона гривень коштів, позичених ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп» та заборгованість цієї компанії за двома договорами у розмірі 8,314 мільйона гривень.

Станом на кінець 2020 року Єрмак мав залишок кредиту у розмірі 2,643 мільйона гривень, взятого для придбання квартири. Упродовж року він здійснив видатки на придбання автомобіля у розмірі 2,973 мільйона гривень, також сплатив 106,75 тисячі гривень за супутні послуги та 123,9 тисячі гривень збору під час набуття права власності на легкові автомобілі.

Керівник Офісу президента має квартиру в Києві площею 107,8 квадратних метра. Також йому належить автомобіль Mercedes-Benz 2019 року випуску.

Єрмак має передані в управління корпоративні права у ТОВ «Міжнародна правнича компанія» (50%), «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп» (49%), ТОВ «Міжнародна фармацевтична група» (50%), ТОВ «Ер Пі Ай» (100%) та ТОВ «Інтерпромфінанс-Безпека» (50%). Крім того, він також є кінцевим бенефіціаром асоціації «Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування».

11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.