Декларація Зеленського 2020: доходи президента і родини – понад 22 млн грн, новий об’єкт – держдача

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік, повідомляє сайт Офісу президента.

«Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини у 2020 році склали 22 млн 747 тис. 791 грн. Зокрема, від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала 13 млн 470 тис. 600 грн. Сума зарплати, яку одержав президент у звітному періоді, становить 336 тис. грн... Загальна сума доходів родини глави держави у 2020 році, за винятком продажу нерухомості, склала 9 млн 73 тис. 553 грн, що у понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період (19 млн 987 тис. 136 грн)», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ зауважують, що Володимир Зеленський задекларував новий об’єкт нерухомості – державну дачу, на правах користування.

«Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок, так, у 2020 році були також зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві – за кордоном. Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост президента. Компанія PricewaterhouseCoopers завершила у 2020 році оцінку двох торговельних марок. За даними відповідних звітів, вартість торговельної марки «Жіночий квартал» становить 21 млн 390 тис. грн. Вартість торговельної марки «Слуга Народу», яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, склала 11 млн 200 тис. грн», – зазначають в ОПУ.

Повідомляється, що родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тисяч гривень.

У 2019 році родина президента Зеленського задекларувала понад 28 мільйонів гривень доходів.