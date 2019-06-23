Європейські ігри: два золота від легкоатлетів

Україна здобула п’ять нагород у легкій атлетиці, змагання з якої завершували третій день на ІІ Європейських іграх.

Збірна України на естафеті 4х400 показала результат 3:17,31. Вона виграла забіг у своїй групі та показала найкращий результат серед усіх учасників. Збірна Чехії стала другою з часом 3:19,05, а Словенія здобула «бронзу» – 3:20,66.

Ще одне «золото» українці здобули у змішаній комбінованій естафеті (800 м – 600 м – 400м – 200 м). Квартет у складі Євгена Гуцола, Ольги Ляхової, Олексія Позднякова і Яни Качур подолав дистанцію за 4:25.02.

У бігу на 110 метрів з бар'єрами Ганна Плотіцина стала срібною призеркою, маючи результат – 13,14 сек.

А стрибуни у висоту Богдан Бондаренко та в довжину Марина Бех здобули «бронзи» у своїх видах.

Загалом за три дня змагань Україна виборола 17 нагород: 5 золотих та по 6 срібних і бронзових. Зараз «синьо-жовті» перебувають на третьому місці у медальному заліку.