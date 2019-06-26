Європейські ігри: борець Хоцянівський здобув «бронзу»

Борец вільного стилю Олександр Хоцянівський, який виступає у ваговій категорії до 125 кілограмів, у поєдинку за третє місце на Європейських іграх у Мінську переміг турецького спортсмена Фатіха Ясарлі. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь українця.

Хоцянівський на Других Європейських іграх легко пройшов поляка Роберта Баран, вірменина Андраніка Галстяна, але у півфіналі поступився російському спортсменові Анзору Хізрієву.

28-річний Олександр Хоцянівський є уродженцем Донецька. До складу збірної України він входить із 2011 року, був учасником Олімпіади в Лондоні 2012 року.

Зараз в активі збірної України 22 нагороди: 5 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Дві срібні медалі раніше 26 червня виграли українські веслувальники.