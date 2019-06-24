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24 Червень 2019, Київ 20:21
Новини | Спорт

Європейські ігри: батутисти принесли «срібло» до скарбнички збірної України

Український прапор на відкриттті Європейських ігор, ілюстративне фото

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Український тандем у складі Антона Давиденка та Миколи Просторова став другим у стрибках на батуті на Європейських іграх, що тривають у білоруській столиці Мінську. Виступ українців арбітри оцінили у 51.350 бала. «Золото» здобув польський дует, «бронзу» – батутисти Франції.

Медаль Давиденка та Просторова – це перша нагорода збірної України 24 червня. В цілому за чотири дні змагань «синьо-жовті» здобули 18 нагород, серед яких 5 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. У командному заліку Україна опустилася з третього на четвертий рядок.

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Живий блог. Європейські ігри. День 4. Перше срібло за день

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