Європейські ігри: батутисти принесли «срібло» до скарбнички збірної України

Український тандем у складі Антона Давиденка та Миколи Просторова став другим у стрибках на батуті на Європейських іграх, що тривають у білоруській столиці Мінську. Виступ українців арбітри оцінили у 51.350 бала. «Золото» здобув польський дует, «бронзу» – батутисти Франції.

Медаль Давиденка та Просторова – це перша нагорода збірної України 24 червня. В цілому за чотири дні змагань «синьо-жовті» здобули 18 нагород, серед яких 5 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. У командному заліку Україна опустилася з третього на четвертий рядок.