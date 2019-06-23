Москальова і Ковальська принесли Україні ще дві нагороди на Європейських іграх

Українські самбістки Катерина Москальова та Галина Ковальська принесли ще дві нагороди до скарбнички збірної на Європейських іграх, що тривають у білоруській столиці Мінську.

У ваговій категорії до 80 кілограмів Ковальська здобула «бронзу», вигравши поєдинок за третє місце у грузинки Ірини Леонідзе – 4:1.

Згодом у фінальному поєдинку поступилася в боротьбі за золоту нагороду Москальова. Катерина стала срібною призеркою Ігор, програвши хорватці Люсії Бабич 0:4.

Медаль Москальової стала для команди України 12-ю на змаганнях у Мінську.