Колишній наслідний принц Йорданії заявив, що поміщений під арешт

Зведений брат короля Йорданії Абдали II, колишній наслідний принц Хамза бін Хусейн заявив, що його помістили під домашній арешт. На відеозапису, переданому Бі-Бі-Сі адвокатом бін Хусейна, колишній наслідний принц звинувачує керівництво країни в корупції, некомпетентності й утисках.

Раніше з’явилася інформація про арешт кількох високопосадовців королівства, які, імовірно, могли брати участь у змові з метою державного перевороту.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів країни Юсеф Ахмад аль-Хунейті не підтвердив, що принц Хамза поміщений під арешт. Та генерал зазначив, що від зведеного брата короля зажадали припинити дії, що загрожують безпеці та стабільності Йорданії.

Офіційне інформагентство «Петра» повідомило про взяття під варту «з міркувань безпеки» кількох підозрюваних, включно з двома чиновниками високого рангу.

Сам зведений брат короля заперечує, що готувалася змова і що він був учасником будь-яких протиправних дій. Член королівської родини стверджує, що його попередили про наслідки за участь в обговореннях, на яких критикували короля. Зараз, за словами принца Хамзи, йому заборонено будь-куди виходити і з будь-ким зустрічатися.

Йорданія вважається однією з найбільш стабільних і спокійних країн Близького Сходу. Регіональні держави, включно з Єгиптом і Саудівською Аравією, висловили підтримку королю Абдалі. Про повну підтримку заявили і Сполучені Штати. Вашингтон і Амман об’єднують зусилля, спрямовані на протидію угрупованню «Ісламська держава». США називають Йорданію ключовим партнером.

Хамзі бін Хусейну 41 рік. Він вважався наслідним принцом до 2004 року, коли король Абдала передав титул своєму старшому синові.