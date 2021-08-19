Канадські консерватори обіцяють безвіз для громадян України, якщо переможуть на виборах

Консервативна партія Канади у ході передвиборчої кампанії представила свій «план відновлення» країни, в якому, зокрема, згадується і Україна.

«Зв’язки між канадцями та українцями ніколи не розірвати. Канада була першою Західною нацією, яка визнала незалежність України після розпаду Радянського Союзу. Попередній Консервативний уряд очолив міжнародну підтримку України після вторгнення Володимира Путіна в Україну та анексований Крим. Канадські консерватори ніколи не визнають незаконну анексію української території», – мовиться у оприлюдненій програмі партії.

Консерватори заявляють, що, у випадку перемоги на парламентських виборах, вони готові надати безвізовий режим для українців.

Також у програмі є наступні пункти:

розширити операцію UNIFIER, канадську тренувальну місію в Україні;

відновити практику надання Україні знімків, отриманих канадською системою RADARSAT-2;

надати Україні оборонну військову допомогу, включаючи посилене навчання українських військових для відповідності стандартам НАТО;

забезпечити підтримку українських демократичних реформ для підвищення прозорості та підзвітності;

більше використовувати канадський закон про санкції, так званий «акт Магнітського», для стримування режиму Володимира Путіна.

Ліберальна партія Канади, лідером якої є прем’єр-міністр Джастін Трюдо, наразі своєї повної політичної програми не публікувала.

Консерватори у нинішньому складі парламенту є найбільшою опозиційною партією та другою політсилою за кількістю мандатів після Ліберальної партії.

Позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді призначені на 20 вересня.