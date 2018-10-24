Уряд схвалив зміни до постанови щодо лікування українців за кордоном

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня схвалив лікування українців за кордоном за рахунок залишків коштів в іноземних клініках. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Уряд вніс зміни до постанови №175 від 22 лютого 2017 року. У міністерстві зазначили, що це дозволить провести лікування близько 20 тяжкохворих пацієнтів.

«Всього, станом на 24 жовтня, на обліку хворих, які потребують лікування за кордоном, перебувають 59 українців. Для лікування цих пацієнтів необхідно більше 200 мільйонів гривень. Загалом цього року на лікування за кордон вже було направлено 177 пацієнтів на загальну суму близько 491 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією МОЗ, станом на 11 жовтня на рахунках зарубіжних клінік лишалось близько 70,2 млн гривень.

Через нестачу коштів для реалізації державної програми «Лікування за кордоном» у вересні біля Ради протестували кілька десятків активістів «Руху за трансплантологію», родичі тяжкохворих та онкохворі українці.