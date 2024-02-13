Уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської райадміністрації

Кабінет міністрів України погодив призначення колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, також уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської райдержадміністрації.

Сергій Гайдай був головою Луганської області з жовтня 2019 року до березня 2023 року. Після його звільнення з цієї посади деякі українські ЗМІ писали, що Гайдая може бути призначено послом України в Казахстані. Сам Гайдай в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитись на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.

Але, як писало у травні минулого року видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела, Казахстан відмовив у видачі агремана, тобто попередньої згоди на призначення Сергія Гайдая новим українським послом в Астані. Стверджувалося, що на запит Києва щодо його кандидатури влада Казахстану дала зрозуміти, що хотіла б бачити на цьому місці професійного дипломата.