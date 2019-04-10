Уряд розширив перелік заборонених товарів із Росії

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів із Росії, імпорт яких заборонений. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 10 квітня.

Кабмін доповнив перелік товарів, заборонених до ввезення з Росії, вперше затверджений ним у грудні 2015 року.

Згідно з проектом постанови, до переліку внесли ввезення формаліну, карбамідо-формальдегідного концентрату і карбамідо-формальдегідних смол походженням із Росії.

Крім того, заборонене ввезення пружин для вантажних вагонів, електричної апаратури, яка використовується у пристроях залізничної автоматики, електричних провідників для напруги понад 1000 В.

Також запроваджується ембарго на ввезення банок для консервування, пляшок для харчових продуктів і напоїв, а також скляні ємності для харчових продуктів і напоїв.

У грудні 2018 року Кабінет міністрів України продовжив мито на імпорт товарів із Росії до кінця 2019 року.

Уряд вніс відповідні зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року. Тоді в Кабміні пояснювали, що обмежують імпорт, зокрема, харчових продуктів та засобів гігієни.

Ця постанова стала відповіддю на рішення Росії зупинити з 1 січня 2016 року дію договору про зону вільної торгівлі СНД щодо України. Після цього на імпортовану українську продукцію Росія почала застосовувати ввізні мита. Цей крок Кремля став реакцією на набрання чинності умовами зони вільної торгівлі між Україною і Європейським союзом.