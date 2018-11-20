Вибух у Кабулі: кількість жертв зросла до щонайменше 50

У Кабулі жертвами вибуху, влаштованого смертником, стали щонайменше 50 людей. Представник МВС Афганістану повідомив, що ще понад 80 людей були поранені.

Вибух стався під час масового зібрання релігійних кліриків з нагоди річниці дня народження пророка Магомета.

Менеджер готелю, де стався вибух, повідомив агентству AFP, що смертник підірвав себе посеред натовпу.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за інцидент.

Раніше екстремістські угруповання «Талібан» та «Ісламська держава» здійснювала напади на пов’язані з афганським урядом релігійні громади.

Урядові сили Афганістану протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

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