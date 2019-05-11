У Кабулі вбили відому телеведучу-правозахисницю

У Кабулі в суботу вранці вбили відому телевізійну журналістка Мену Мангаль. У поліції повідомили, що напад стався поблизу ринку в столиці Афганістану. Очевидці розповіли, що стріляли двоє осіб на мотоциклі. Нападників наразі розшукують.

Повідомляється, що в момент смертельного нападу жінка якраз чекала на авто, яким мала їхати на роботу. Мангаль працювала радником з питань культури в парламенті Афганістану. Крім того, протягом більш ніж десяти років вона вела програми на приватних афганських телеканалах Ariana TV, Lamar і Shamshad TV. На її сторінках в соціальних мережах обговорювалися права афганських жінок, зокрема, право на роботу і освіту.

Мангаль розповіла в соцмережах, що в 2017 році її змусили вийти заміж. На початку травня вона домоглася розлучення. Останнім часом журналістка повідомляла, що невідомі надсилають їй повідомлення з погрозами вбивства.