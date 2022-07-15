В окупованій Кадіївці на складах боєприпасів російських сил пролунали вибухи 

Жителі окупованої Кадіївки (раніше Стаханов) Луганської області підтвердили Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода), що на складах зброї російських сил цієї ночі пролунали вибухи.

Очевидці розповіли журналістам проєкту, що вибухи пролунали близько 3-ї години ночі, після чого почалася детонація боєприпасів.

«Вибухає досі. Сильне задимлення, складно дихати. Постраждав приватний сектор. За 8 років такого ще не було ніколи», – повідомив очевидець з Кадіївки на правах анонімності.

Жителі Кадіївки у Telegram поширюють відео, з яких можна зробити висновок (автентичність відео редакція не має змоги перевірити – ред.), що вибухи продовжувались вранці 15 липня.

Українське командування наразі не повідомляло про ураження складів у Кадіївці.

Нині Донбас і південь України найбільше потерпають від збройних російських атак.

Українська армія завдає ударів по складах РФ з боєприпасами на окупованій території.