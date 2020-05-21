У лідера Чечні Кадирова підозра на COVID-19 – ЗМІ

Лідера Чечні Рамзана Кадирова перевіряють на наявність коронавірусної інфекції, повідомили у четвер російська агенція «Інтерфакс» та видання Baza.

Згідно з повідомленнями, Кадиров зараз у одній з московських лікарень, куди був доставлений напередодні, симптоми ГРВІ буцімто з’явилися у нього кілька днів тому і стан його почав погіршуватися. У пресслужбі Кадирова і в уряді Чечні це не коментують.

У Чечні днем раніше влада посилила заходи протидії поширення коронавірусної інфекції, заборонивши жителям регіону будь-яке пересування в дні свята Ураза-байрам.