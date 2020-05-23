Після повідомлень про госпіталізацію з підозрою на COVID-19 лідер Чечні Кадиров записав звернення

Лідер російського регіону Чечня Рамзан Кадиров оприлюднев записане послання до мусульман із нагоди закінчення священного місяця Рамадан. Відео- і аудіоповідомлення було опубліковано 23 травня на Telegram-каналі Кадирова.

43-річний Кадиров на самому відео не фігурує, його привітання звучать за кадром відеоряду із зображенням центральної площі Грозного. Кадиров дякує народу Чечні за підтримку заходів з протидії коронавірусу і закликає дотримуватися порад медиків.

Місце перебування Кадирова досі невідоме, хоча 21 травня російські ЗМІ повідомили, що його госпіталізували в московську клініку з підозрою на COVID-19. Речник чеченського парламенту Магомед Даудов 23 травня заперечив повідомлення про хворобу Кадирова. Офіційні російські ЗМІ це не підтвердили.