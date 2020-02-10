Новий аналіз води з Каховського водосховища, де раніше виявили забруднення, пестицидів не виявив

Повторний аналіз проб води з Каховського водосховища, де раніше виявили забруднення двома видами пестицидів, наявності цих речовин не виявив, повідомив виконувач обов'язків директора обласного лабораторного центру Олександр Штепа.

Лабораторні дослідження зробили з проб, які надало державне підприємство «Кривбаспромводопостачання».

«У цій пробі перевищення пестицидів, про які йшла мова, немає. Тому ми продовжуватимемо шукати пестициди цього ж ряду, але інших найменувань. Треба знайти причину», – сказав фахівець.

За його словами, перші результати аналізів води із Каховського водосховища, які оприлюднили 4 лютого, показали забрудненість отрутохімікатами, що застосовуються в сільському господарстві. Тоді йшлося про перевищення вдвічі від норми вмісту пестицидів – діазинону і хлорпірифосу.

10 лютого поліція Апостолівського району відкрила кримінальне провадження через повідомлення про забруднення води в Каховському водосховищі, повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За її даними, справу відкрили за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Вона передбачає покарання до 5 років в’язниці.

Через загрозу отруєння водою в Апостоловому на Дніпропетровщині до 12 лютого закрили на карантин вісім шкіл і дитсадків, а також заклади культурної й соціальної сфер.