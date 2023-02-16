У Чорному морі армія РФ тримає на бойовому чергуванні 7 кораблів – ВМС

В Чорному морі на бойовому чергуванні російські війська тримають сім кораблів, повідомляє пресцентр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

«Станом на 16 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Азовському морі є один російський корабель.

15 лютого у Чорному морі армія РФ тримала шість своїх кораблів, з яких один – ракетоносій з вісьмома «Калібрами».

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.