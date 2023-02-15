У ВМС озвучили кількість кораблів РФ з «Калібрами» у Чорному морі

Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що в Чорному морі на бойовому чергуванні нині перебувають щшість російських кораблів, з них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – вісім ракет.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один корабель РФ.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що РФ збільшила до 16 кількість «Калібрів» у Чорному морі.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.